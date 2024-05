KONJIŠKA KRONIKA K policistom po pozabljeni denar, osušili ukrajinski rezervoar

Konjiški policisti so tokrat imeli bolj miren delovni teden. Imeli so celo dva dneva, ko niso zabeležili niti enega dogodka, ki bi ga bilo potrebno obravnavati. V preostalih dneh se jih je nekaj vendarle nabralo.

Začnimo tokrat pri denarju. Minuli teden smo poročali o najdbi evrskih bankovcev v bankomatih pri konjiškem Sparu in Tušu. Eden od pozabljivcev se je zglasil na konjiško policijsko postajo in ko je dokazal, da je denar res njegov, so mu ga rade volje vrnili. Kako se je zahvalil poštenemu najditelju, pa žal ne moremo izvedeti.

Tatvine goriva na avtocestnih počivališčih so že pogostejše, kakor kraje v trgovinah. V Tepanju je ukrajinski šofer zjutraj najbrž debelo pogledal števec za gorivo, ki je bil skoraj na ničli, pa bi ga moral imeti dovolj vsaj še do državne meje. Možje postave so ugotovili, da je iz njegovega rezervoarja res izginilo okoli 440 litrov nafte, ki jo je nekdo ponoči prečrpal.

Pijani vozniki navkljub svarilom in vse večji družbeni odklonilnosti do tovrstnih početij nikakor ne izginejo z naših cest. Tudi konjiška policijska enota se z njimi redno srečuje. Tokrat je kršitelj napihal 0,65 miligramov alkohola, kar v primerjavi z drugimi niti ni veliko, a je bilo dovolj, da se je moral za nekaj časa posloviti od volana. Preden ga bo znova vrtel, bo obiskal še okrajnega sodnika.