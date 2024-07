KONJIŠKA KRONIKA Izzival pretep, s kamionom v hišo

Pri delu konjiških policistom se je minuli teden občutil vpliv toplotnega vala, saj so imeli nekaj primerov razgretih glav, ki jih je bilo potrebno umiriti. So pa naleteli tudi na posameznike, ki so se v kritičnih trenutkih narobe odzvali. V Ločah je policistom uspelo odkriti ukradeno vozilo in ga vrniti lastniku iz Maribora, zoper storilca pa bodo ukrepali.

Začnimo pri razgretih glavah. V okolici Vitanja so se z neporavnanimi računi med občanoma ubadali policisti. Prvi občan je bil doma, drugi pa se je zglasil na njegov naslov in ga pozival k pretepu. Namesto pesti so zapeli telefoni, plačilni nalog pa je dobil izzivalec.

V Zrečah je šlo še nekoliko dlje. Eden od alkoholno podkrepljenih gostov tamkajšnjega lokala je počenjal neumnosti, pa so si možje postave prišli ogledat, kaj se vendar dogaja. Ker se niti takrat ni umiril, so ga odpeljali s seboj, ob streznitvi pa so mu v žep potisnili še račun za penzion v prostorih za pridržanje.

V istem kraju, le malo kasneje, sta si v lase skočila nekdanja partnerja. Viri ne navajajo, kdo je iskal zdravniško pomoč in kdo se bo moral malce pogovoriti s tožilci.

Razgrete glave so gotovo bile tudi v Slovenskih Konjicah, kjer se je šofer tovornjaka zaradi nepravilnega premika zaletel v hišo. Podrl je ni, dodatne preglavice pa so nastale ob ugotovitvi, da je vozilu potekla veljavnost. Tako si je poleg voznika kazen nakopal še njegov delodajalec.

Brez veljavne vozniške so v Konjicah ujeli tudi voznika osebnega avtomobila. Ker se tisti hip ni mogel domisliti pametnega izgovora, je moral predati ključe, če pa bo avto še kdaj videl, bo odločalo sodišče.