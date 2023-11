KONJIŠKA KRONIKA Iščejo ekshibicionista, obležal zaradi alkohola, ne pa pesti

Poleg tako imenovanih običajnih prometnih nesreč so konjiški policisti v zadnjem tednu dni obravnavali kar tri nesreče s pobegom. Dve sta se zgodili v Zrečah – na parkirišču in v bližini pokopališča, ena pa na Škalski Slovenskih Konjicah.

Nenavadno veliko je bilo tudi prometnih nesreč z udeležbo živali. V treh primerih je šlo za divjad, enkrat pa za psa. Na cestah med Žičami in Škednjem, Konjicami in Tepanjem ter Stranicami in Vitanjem so vozniki imeli bližnja srečanja s srnami. Izid je bil vselej enak – za divjad je bilo to usodno, zanjo so poskrbeli lovci, za zvito pločevino pa bodo kleparji in zavarovalnice.

Malo bolj srečno se je končalo na Loški gori, ko je pes stekel pred avto, ta pa ga je zbil. Psa bodo pozdravili in poiskali lastnika, ki ga že čaka znesek globe in odločba veterinarske uprave, naknadno bo prejel tudi račun za popravilo avtomobila.

Zdaj pa k malo bolj veselim temam. Policistom so naznanili, da je na javni prireditvi v Konjicah prišlo do pretepa in da je nekdo obležal. Držalo je samo slednje, kajti izkazalo se možakar na tleh ni znašel zaradi pesti, temveč zavoljo alkohola. Zdravniško pomoč je odklonil, a če bi prej odklonil tudi kakšen kozarček, bi se gotovo izognil neljubi dogodivščini.

Ker se konec tedna več ljudi odpravi po nakupih, so to izkoristili berači. Njihovo postopanje pred Lidlovim in Sparovim centrom v Konjicah nakupovalcem ni bilo povšeči, pa so možem postave povedali, da se tam zadržuje pasat poljskih registrskih oznak, v njem pa čudna neznanca temnejše polti, tretji pa je medtem »uradoval« pred vhodom.

Na bankomatu pred Sparom ne nekdo pozabil denar, ki pa k sreči ni končal v nepravih rokah, temveč ga je poštenjak prinesel na policijo, ki bo poizvedla, komu pripada.

Zelo se je prestrašila mlajša Konjičanka, ki se je nič hudega sluteča ponoči vračala domov, ko jo je dohitel svetlolasi neznanec, se pred njo slekel in se ji razkazoval. Nad nenavadnim in nepričakovanim performansom ni bila nič kaj navdušena, ko pa bodo performerja našli policisti, mu bodo že pokazali.

Morda bo lekcijo o poštenju dobil tudi spletni prevarant, ki je Dobrnežanko naplahtal, da ji bo priskrbel kredit, ta pa mu je zaupala osebne in bančne podatke. Kaj se je nato zgodilo, pa že dobro veste.