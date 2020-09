Konjiška knjižnica vabi na literarni Festival kriminalk

Priljubljene Čajanke in literarni festivali v Slovenskih Konjicah kljub korona krizi niso ogroženi. V konjiški knjižnici pravijo, da so uspeli pridobiti pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako že vabijo na literarni Festival kriminalk.

22. september je datum, ki si ga bodo ljubitelji oziroma bralci kriminalk zagotovo dobro zapomnili. Ta dan v večernih urah bo Splošna knjižnica Slovenske Konjicah organizirala 2. literarni Festival kriminalk. Gostili bodo Ferija Lainščka, avtorja kriminalnega romana Zadoščenje, in Igorja Karlovška, ki se je podpisal pod kriminalni roman Sodišče. Pogovorni večer z njima bo vodila Maja Furman. Vstop bo prost. Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov, je število mest omejeno. Zato morajo obiskovalci festivala svoj prihod knjižnici najaviti po elektronski pošti.

1 od 3