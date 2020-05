Konjiška knjižnica: Tudi knjige morajo v karanteno

Ljubitelji knjig in branja so se razveselili novice, da bodo po večtedenskem premoru knjižnice jutri odprle vrata. Tudi Splošna knjižnica Slovenske Konjice ter vse njene enote v Ločah, Vitanju in Zrečah so v začetku tedna odprle vrata.

Po besedah vodje konjiške knjižnice Ane Miličević so uvedli preventivne ukrepe, kot sta uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. Stranka stopi do pulta, pri katerem vrne oziroma prevzame naročene knjige. »Naenkrat si lahko bralec izposodi največ pet knjig, vrnjene knjige gredo v 7-dnevno karanteno. Prebiranje revij in uporaba računalnikov v knjižnem kotičku pa še nista dovoljeni,« pojasnjuje Miličevićeva in dodaja, da lahko njihovi člani knjige brez zaračunane zamudnine vrnejo do konca maja. Prosi še, naj v knjižnico prihajajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal, nahoda, kašlja ali povišana temperature. Podrobnejša navodila so knjižničarji objavili na spletni strani Splošne knjižnice Slovenske Konjice.