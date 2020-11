Konjiška knjižnica ostaja odprta

Splošna knjižnica Slovenske Konjice z enotami v Ločah, Vitanju in Zrečah ostaja odprta ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov. Kot je povedala vodja knjižnice Ana Miličević, sta možni tako izposoja kot tudi vračilo gradiva, za katerega še vedno velja tridnevna karantena. Zadrževanje v čitalnici in računalnici knjižnice pa je prepovedano.

»Člane naše knjižnice spodbujamo, da si gradivo naročijo preko telefona ali portala Moja knjižnica. Knjižničarji bomo gradivo poiskali, pripravili, uporabniki pa ga bodo lahko prevzeli pri izposojevalnem pultu. Ker se nekateri odloki spreminjajo dnevno, jih še prosimo, da informacije od delovanju knjižnic spremljajo preko FB profila in spletne strani Splošne knjižnice Slovenske Konjice, kjer bomo objavljali vse morebitne spremembe,« dodaja Miličevičeva.

Ob tem velja spomniti, da je 20. november Dan slovenskih splošnih knjižnic, ki so ga tudi v konjiški knjižnici vsako leto obeležili z najrazličnejšimi dogodki. Letos jih zaradi epidemije ne bo. Medtem pa zaključujejo priprave na izdajo 6. številke literarne revije Spirala. Uporabniki jo bodo lahko prelistali 4. decembra. Ta dan pripravljajo 6. Literarni festival Spirala, ki bo letos prvič potekal virtualno.

