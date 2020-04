Konjiška knjižnica: Od jutri si znova lahko sposojate knjige

V prihajajočem tednu bomo obeležili svetovni dan knjige. Ljubitelji knjig so zagotovo veseli novice, da si bo od jutri v Splošni knjižnici Slovenske Konjice ponovno mogoče izposoditi knjige. Vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič:

»V konjiški knjižnici na željo številnih naših uporabnikov v ponedeljek začenjamo izposojo ob predhodnem naročilu. To pomeni, da bralci želene knjige naročijo po telefonu, knjižničarji jim knjige namestimo v vrečke, ob točno določenem času pa jih prevzamejo pred knjižnico – bodisi v matični knjižnici v Slovenskih Konjicah bodisi v njenih enotah v Zrečah, Vitanju ali Ločah. Podrobnejša navodila so na spletni strani naše knjižnice. Ta sicer do preklica ostaja zaprta,« še poudarja Miličevičeva. Spomnimo – Splošna knjižnica Slovenske Konjice je z vsemi svojimi enotami zaprta že od sredine marca.