Konjiška knjižnica gostila drugi Krimi festival

Priljubljenost kriminalnih romanov med slovenskimi bralci narašča, zato so se v Splošni knjižnici Slovenske Konjice lani odločili za organizacijo prvega Literarnega festivala kriminalke – Krimi festival. Ker je dogodek naletel na dober odziv, so ga organizirali tudi letos. In znova je navdušil.

Voditeljica pogovornega večera Maja Furman je gostila pisatelja Igorja Karlovška in Ferija Lainščka. Avtorja sta govorila o nastajanju svojih zadnjih romanov, ki nosijo žanrsko predelitev kriminalke; Lainškovo Zadoščenje ter Karlovškovo Sodišče in Nasvidenje, Lara.

Obiskovalci v dvorani doma kulture – teh je bilo zaradi preventivnih korona ukrepov le okoli 40, in gledalci prenosa v živo preko facebook profila konjiške knjižnice – so izvedeli, kakšna so občutja in stanja, v katerih se umetnika znajdeta med pisanjem. Karlovšek je povedal, da je bil roman Na svidenje, Lara od vsega začetka zasnovan kot kriminalka, medtem ko je Lainščkovo Žadoščenje tovrstno oznako dobilo šele ob izidu. Odloke iz njunih kriminalnih romanov je prebiral Franjo Funkelj Frenk. Obiskovalci so dogodek zapuščali zadovoljni, običajne pogostitve pa zaradi preventivnih ukrepov ni bilo. Vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič napoveduje, da bodo Krimi festival organizirali tudi prihodnje leto tak čas.