Konjiška glasbena šola se je razveselila novih prostorov v Trebniku

Danes so v konjiškem dvorcu Trebnik slavnostno odprli dislociran oddelek Glasbene šole Slovenske Konjice. Nastopili so njihovi učenci, po uradnem delu je sledil ogled prostorov.

Dolgo samujočim prostorom vdahnili življenje

Ob priložnosti je goste nagovoril ravnatelj Branimir Klevže, ki je povedal, da so na ta dogodek čakali vse od leta 2008. »V načrtu smo imeli širitev nad starim delom Osnovne šole Pod goro, vendar do nje zaradi finančnih in drugih razlogov ni prišlo. Lani smo skupaj z Občino Slovenske Konjice našli rešitev, kako priti do prepotrebnih novih prostorov. Odločili smo se, da jih uredimo v dvorcu Trebnik.«

Z vzpostavijo nove enote bodo dolgo časa samujočim prostorom v Trebniku ponovno vdahnili življenje. »Trebnik skupaj s parkom predstavlja pomembno dediščino Konjic, ki je bila nekoliko zanemarjena. Z dodajanjem prave vsebine bomo objekt zopet oživeli. Letos smo na zgornji etaži uredili oddelek Glasbene šole, spodnja etaža pa bo svojemu namenu začela služiti naslednjo jesen,« je na odprtju povedal konjiški župan Darko Ratjac.

Približno 70 učencev

Dislociran oddelek v dvorcu Trebnik bo lahko sprejel približno 70 učencev. Tam bodo poučevali petje, zborovsko petje in vokalno tehniko, kitaro, violončelo, violino, citre in kontrabas. V mali dvorani bodo izvajali tudi vaje Godalnega orkestra.

