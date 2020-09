Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica, Sl. Bistrica: Z zvezki Mac razveselili prvošolčke

Danes je v občinah Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica v šolske klopi sedlo več kot 2.700 šolarjev, od tega preko 300 prvošolcev.

Prvošolce v omenjenih občinah je v prvi šolski dan pospremila tudi ekipa NOVIC in Radia Rogla. Otroke, ki so prvič prestopili šolski prag, je že četrto leto obdarila z unikatnimi zvezki Mac. Naslovnico zvezkov, ki jih ni mogoče nikjer kupiti, je narisala konjiška akademska slikarka Tina Konec, akcijo pa so soomogočila lokalna podjetja, ki jim je mar za prihodnost naših malčkov: GMI Gradnje Marguč Slovenske Konjice, Avto KUK – Liptovska Slovenske Konjice, Senčila Senica Tepanje in Grafika Gracer Celje.

Osnovna šola Pod goro

Na Osnovni šoli Pod goro je letos v novo šolsko leto stopilo 525 učencev. Od tega se jih bo 23 šolalo na podružnicah – štirje v Špitaliču in 19 v šoli V parku. Skupaj imajo 47 prvošolcev.

Osnovna šola Ob Dravinji

Na šoli Ob Dravinji bodo imeli v tem šolskem letu 592 učencev. Od tega jih bo 50 obiskovalo podružnico v Tepanju. Na obeh šolah je prvi razred skupno začelo obiskovati 60 otrok.

Osnovna šola Loče

344 šolarjev je danes napolnilo šolske klopi Osnovne šole Loče, 31 jih bo obiskovalo šolo v Žičah in 21 v Jerneju. V omenjenih šolah so skupaj sprejeli 44 prvošolcev.

Osnovna šola Zreče

Na zreško osnovno šolo bo letos hodilo 498 učencev. 42 se jih bo šolalo na podružnicah: 24 na Stranicah in 18 na Gorenju. Prvošolčkov imajo skupaj 77.

Osnovna šola Vitanje

V Vitanju je šolski prag danes prestopilo 221 šolarjev, od tega 34 prvošolcev.

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

V šoli v Oplotnici bodo letos poučevali 368 otrok. Na podružnično kebeljsko šolo je vpisanih 60, na podružnično šolo na Prihovi pa 25 otrok. Prvošolcev imajo skupaj 73.

Edinstvene zvezke Mac so letos prvič dobili tudi prvošolci na Bistriškem. O tem bomo na portalu.si poročali v naslednjih dneh.

Več in podrobneje o prvem šolskem dnevu na Konjiškem, Vitanjskem, Zreškem in Oplotniškem pa boste lahko že ta četrtek prebrali v prilogi Prvošolček, ki bo izšla skupaj z lokalnim časopisom NOVICE.

