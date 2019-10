Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica: Drobtinica dala več kot sedem tisočakov

Dobrodelno akcijo Drobtinica so pri Rdečem križu že 19. pripravili minulo soboto. V občinah Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica so skupaj zbrali okoli 7.300 evrov in jih namenili otrokom iz socialno ogroženih družin.

Poleg pekovskih izdelkov so prostovoljci Rdečega križa, med njimi tudi najmlajši, v zameno za prostovoljne prispevke ponujali še dobrote, kot so marmelada, vložnine, zelenjavo, jajca, …

Sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice Renata Gabrovec je z izkupičkom 19. Drobtinice zadovoljna: “Pobuda je stkana z dragocenim delom in dobrosrčnostjo vseh, ki so sodelovali; neprecenljivo pomembnih donatorjev – pekov, prostovoljcev Rdečega križa, ki so pomagali ali prispevali dobrote na stojnicah. K sodelovanju smo tudi letos povabili poleg pekov in kmečkih žena še vrtce, šole, razna društva in posameznike.”

Koliko denarja so zbrali kje in koliko so ga nakazali kateri od šol? Jutri v lokalnem časopisu NOVICE!

(Nina Krobat, Foto: Rdeči križ)