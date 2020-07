Konjice: ”Z obnovljeno cerkvijo sv. Ane je prostor še bolj umirjen in obrnjen k Bogu”

Danes, na Anino nedeljo, so blagoslovili obnovljeno cerkev sv. Ane v Slovenskih Konjicah, ki so jo od lani avgusta do letošnje pomladi intenzivno popravljali.

Arhidiakon Nadžupnije Slovenske Konjice Jože Vogrin je uvodoma povedal, da je vesel, ker so naredili tako veliko delo. »Ko smo podpisovali pogodbo sem kar trepetal za kakšne denarje gre, potem pa, ko so mi prišli naproti ljudje, ki so odprli srce in roke, je uspelo. Z obnovljeno lepo cerkvijo postaja ta prostor še bolj umirjen in bolj k Bogu obrnjen. Zato je danes med nami veselje, da bomo to blagoslovili.«

Blagoslov nove strehe in obnovljene fasade je nato opravil nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je vodil tudi praznično mašo. »Danes je res dan veselja in hvaležnosti – hvaležnosti Bogu, da nas je spremljal pri tej obnovi in hvaležnosti vsem dobrotnikom. Cerkev je posvečena sveti Ani, ženi zaupanja in predanosti Bogu, zato je tudi za vse nas znamenje in vabilo na pot življenja,« je nagovoril vernike, pri sveti maši pa je z njimi razmišljal o življenju staršev Device Marije, svete Ane in Joahima, ki s svojim načinom življenja in predanostjo Bogu predstavljata zgled vsem (zakoncem). (Z. M.)

Več o obnovljeni cerkvi iz 16. stoletja, ki je leta 1800 postala pokopališka, kmalu v četrtkovih NOVICAH.