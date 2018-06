Konjice: Vse pripravljeno za 21-letko Radia Rogla

Na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah je danes vse nared za 21-letko Radia Rogla. V Slovenskih Konjicah bo popoldne in zvečer potekal velik glasbeni spektakel ob koncu šolskega leta in začetku poletja – 21-letka Radia Rogla. Na Mestnem trgu je že vse nared. Program se bo začel z nastopom plesnih skupin Jay dance studo, Step by step in Tip Top, nato pa se bodo na velikem odru zvrstili številni glasbeniki.

Dogajanje bomo spremljali na Facebook straneh Radia Rogla in NOVIC ter spletni strani novice.si. Prav tako vemo, kako vas razveseli, ko se lahko fotografirate z zvezdami z našega odra. Letos smo zato, že drugo leto poskrbeli, da bomo to počeli »organizirano«. Ob velikem odru vas bo čakal fotograf, naši nastopajoči in radijci pa si bodo vzeli čas za vas. Vse VIP fotografije bodo objavljene na portalu, od koder jih lahko brezplačno prenesete in ustvarite povsem svoj osebni zvezdniški foto album prireditve.

Poglejte, kako potekajo priprave in skupaj praznujmo 21 let Radia Rogla!

1 od 6

Kaj o Letki pravijo Štajerke in Štajerci pa si lahko preberete TUKAJ.