Konjice: Varuhinjo človekovih pravic opozorili tudi na hrup in kršitve zaposlovanja

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci je včeraj poslovala v Slovenskih Konjicah. Obiskalo jo je okoli 30 občanov z različnimi težavami na področju družinskih odnosov, medsoseskih sporov, delovanja državnih ustanov, problematike birokracije, težav starostnikov. Med drugim je govorila s predstavniki Civilne iniciative Zreče, ki so jo opozorili na problematiko hrupa v Zrečah in z občani, ki so jo opozorili na hude kršitve pri zapsolovanju. Presenetilo jo je, da ni bilo nobene pritožbe zaradi dela Občine Slovenske Konjice.

Podrobneje o težavah, s katerimi so se obračali na varuhinjo, v naslendji številki NOVIC!