Konjice: slikanice gimnazijcev bodo krajšale čas otrokom v zdravstvenem domu

Slikanice konjiških gimnazijcev bodo odslej krajšale čas otrokom v čakalnicah konjiškega Zdravstvenega doma. Predali so jih danes dopoldne.

Na Gimnaziji Slovenske Konjice so prišli na idejo, da bi otrokom vsaj nekoliko polepšali čas, ko čakajo na zdravnika. Gimnazijci so tako pod vodstvom profesoric Mihaele Ribič in Katje Premru Kampuš napisali tri kratke zgodbice, jih sami tudi ilustrirali in idejo predstavili vodstvu konjiškega Zdravstvenega doma.

Že v čakalnicah

Bili so navdušeni, zato so z njihovo pomočjo slikanice natisnili. Danes dopoldne so jih gimnazijci prinesli v konjiški zdravstveni dom in jih v ličnih škatlicah in skupaj s plakati namestili po čakalnicah. Otroci, ki čakajo na zdravnika, lahko tako prelistajo slikanice in morda tako tudi lažje premagajo strah pred zdravnikom.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege Simon Rožič se je dijakom zahvalil za lepo gesto, pohvalili pa so jo tudi zaposleni v pediatrični in drugih ambulantah.

Zabavne in poučne

Zgodbice so kratke, primerne za otroke do tretjega razreda osnovne šole, zabavne in tudi poučne. Zgodbice v slovenščini so namreč opremili še s povzetkom v angleščini in nemščini, prav tako se bodo otroci s pomočjo slikanic naučili nekaj angleških in nemških besed.

(Nina Krobat)