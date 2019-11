Konjice: predloga niso uvrstili v proračun, predlagatelj se je pritožil

Projekta ureditve kolesarske infrastrukture med Škednjem in Žičko kartuzijo niso uvrstili v konjiški participativni proračun. Predlagatelj iz krajevne skupnosti Špitalič se je zato pritožil. Prepričan je, da projekt zadostuje vsem merilom za izbor.

Kot smo v zadnjih tednih že večkrat poročali, bodo v občini Slovenske Konjice v prihodnjih treh letih izvedli 29 projektov, naložb, ki so jih v sklopu participativnega proračuna predlagali občani. Na Občino so sicer prejeli 75 pobud.

Zakaj predlog ni uspel?

Med njimi tudi pobudo za izvedbo kolesarske poti na relaciji Škedenj – Žička kartuzija z vmesnimi postajališči z urbano opremo in električno polnilno postajo za električna vozila. S pobudo predlagatelji, nekateri krajani Krajevne skupnosti Špitalič s prvopodpisanim Leopoldom Šibancem, niso uspeli, zato so se pritožili.

Zakaj njihov projekt ni šel skozi sito? Na občinski upravi so dejali, da predlog “ni ustrezal merilom (finančno je presegal 30.000 z DDV), obenem pa se projekt nanaša na državno cesto, zavarovano območje kulturne dediščine državnega pomena in zato zahteva tudi dodatno umestitev v prostorske akte občine, za kar bi bila potrebna dodatna sprememba veljavnega ureditvenega načrta doline Sv. Janeza.”

Z donacijo bi pokrili razliko

Da to ne drži, vztraja Šibanc: “Naš predlog je bil ovrednoten v okviru razpisanih finančnih sredstev, torej v višini do 30.000 evrov z DDV.” Pojasnjuje, da so bile v ta znesek zajete talne oznake na vozišču (17 tisočakov), manjše parkirišče z elektro in vodovodnim priključkom (2 tisočaka), urbana oprema za tri kolesarska postajališča (5.600 evrov) in vgradnja elektro polnilnice (3.600 do 4.400 evrov, odvisno od tipa). V predlogu so predvideli še kolesarsko izposojevalnico, pri čemer bi Občina pridobila zainteresiranega investitorja. Pa tudi mobilni objekt z opremo v vrednosti 10 tisoč evrov, a bi ta strošek pokrili z donacijo.

(Nina Krobat)

Več in podrobneje o tem pa jutri v lokalnem časopisu NOVICE.