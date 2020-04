S. KONJICE Plastične vizirje tiska prostovoljec Simon Bogina

Plastične zaščitne vizije, ki se uporabljajo pri delu z okuženimi osebami, tiskajo tudi v Slovenskih Konjicah. V okviru Društva elektronikov Slovenije, ki širom države združuje 30 prostovoljcev, jih izdeluje samostojni podjetnik Simon Bogina.

Pobuda se je najprej pojavila na spletu, a takšnih pobud je relativno veliko. Sprva so nameravali izdelovati pla stične maske, a ker ima vsak obraz svojo formo, to ne bi bilo smiselno. »Obstaja več modelov vizirjev. Najbolj osnovnega lahko natisnemo v 25 minutah, a gre res samo za najbolj osnovno verzijo. Največ tiskamo češki model, a zanj sta potrebni dve uri«, pojasnjuje Bogina.

Vizirje so doslej odpremili v šentjurski dom upokojencev in bistriški zdravstveni dom, sto kosov je naročila tudi celjska bolnišnica. Sredstva za material so založili sami, nekaj plastike in folije so dobili z donacijami. Doslej jim je uspelo izdelali 800 od približno 1500 naročenih vizirjev.

(na fotografiji postopek izdelave)

PŠ