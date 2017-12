Konjice: Obeležili 125-letnico prihoda železne ceste

Opoldne je v Slovenskih Konjicah potekala slovesnost ob 125-letnici prihoda železnice v mesto. Prvi vlak je tedaj iz Poljčan pripeljal prav na današnji dan, 20. decembra 1892.

V spomin na zgodovinski dogodek so danes na lokaciji nekdanje železniške postaje odkrili spominsko tablo. Prihod vlaka je v Slovenskih Konjicah in v Dravinjski dolini naznanil industrijsko dobo ter bistveno pospešil tedanje gospodarstvo, je odločitev za spominsko obeležje pojasnil Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice. “Védenje, da so Konjice imele železnico in železniško postajo, žal že zamira,” je še povedal in zadovoljen je, da bo tabla zgodovinsko ter gospodarsko pomemben občinski spomin budila še naprej.

Več o slovesnosti, ki so jo s krajšim kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Ob Dravinji, pa naslednji teden v lokalnem časopisu Novice.