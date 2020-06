Konjice: Med odlovom opazili, da je rib v Dravinji zelo malo

Ribiči so danes na delu reke Dravinje v Konjicah opravili nujen intervencijski odlov rib. Začeli so pri mostu na obvoznici in končali pri mostu na regionalni cesti Sl. Konjice-Celje. Ribe so polovili in jih s transportno posodo prestavili višje po rečni strugi, saj bo vodnogospodarsko podjetje prihodnji teden na omenjenem odseku urejalo strugo.

Med odlovom so opazili, da je v Dravinji zelo malo rib in to kljub temu, da so pred časom z občinskim denarjem v reko vložili več sto kilogramov rib. Kot pravijo, jih večina ni preživela zaradi pogostega onesnaževanja vodotoka. »Zdaj, ko so odkrili podjetja, ki niso uporabljala čistilne naprave, je reka že na pogled bolj čista,« pravijo in dodajajo, da si želijo ponovne oživitve reke. Radi bi, da le-ta zopet postane ponos vsem občanom kot tudi drugim obiskovalcem mesta. (Z. M.)