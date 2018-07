KONJICE: Konstrukt banke NLB proti Francu Riemerju?

V komentar na nepravnomočno obsodbo na leto dni zapora je konjiški podjetnik Franc Rimer za naš portal, radio Rogla in časopis NOVICE zatrdil: banka me zlorablja, da skrije svoje probleme.

Konjiškega podjetnika Franca Riemerja so pred začetkom sodnih počitnic na mariborskem okrajnem sodišču spoznali za krivega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila in mu izrekli kazen leto dni zapora. Sodba še ni pravnomočna, Riemerjevi odvetniki že napoveduje pritožbo na višje sodišče. Riemer se je na zatožni klopi znašel zaradi mnenja tožilstva, da je z zastavo ponarejene slike dosegel posojilo pri NLB.

»Preslepil naj bi jih s sliko? To je konstrukt banke,« pravi Franc Riemer. V pogovoru za Radio Rogla in časopis NOVICE je zatrdil, da je zastavljena slika po njegovem prepričanju original, da je obsojen le zato, da banka NLB prikrije svoje probleme, in izpostavil, da v primeru zastavljene slike ni dal nobene vloge za bančni kredit, niti ni dobil kredita oziroma denarja.

……………………….

V zapor zaradi napačnih potez banke?

»Banka (Mesarič) je predlagala vstop poslovnega partnerja iz Črne gore. Mesariču sem zaupal, saj je, kakor jaz, Konjičan, včasih sva se skupaj celo igrala. Tako sem na njegov predlog ob pogovoru o podaljšanju kredita brez pomislekov sprejel tega partnerja, za katerega pa se je kasneje izkazalo, da je prezadolžen.

In prav zaradi tega, da prikrije svoje probleme s tem slabim poslovnim partnerjem, je banka našla mene, češ da sem zastavil ponarejeno sliko.«

……………………….

Banka sliko najprej sprejeme, nato trdi, da je ponarejena

Spomnimo: Riemer, natančneje podjetje Gradir Montenegro, je leta 2007 pri črnogorski podružnici NLB najel posojilo v višini 6,8 milijona evrov, s katerim naj bi oživel rudnik cinka in svinca, ki ga je v Črni gori kupil leto prej. Ko je posojilo leta 2010 zapadlo, so mu ga podaljšali, kot dodatno zavarovanje pa je banka zahtevala sliko iz njegove privatne zbirke. Šlo je za sliko Nejeverni Tomaž, katere avtor naj bi bil znameniti španski slikar Diego Velázquez.

Banki je za pristnost slike jamčil z dvema dokumentoma: potrdilom nemškega laboratorija, da sta platno in barva na sliki iz časa Velazqueza, in cenitvijo sodnega cenilca Janeza Mesesnela, ki je vrednost slike ocenjeval na osem milijonov evrov. NLB je sliko sprejela kot zavarovanje in pridobila posestno zastavno pravico. Julija 2013 pa je banka menila, da je slika ponarejena, in naznanila Riemerja in Mesesnela policiji.

Specializirano državno tožilstvo je zaradi pomanjkanja dokazov proti Mesesnelu za očitek pomoči pri kaznivem dejanju poslovna goljufija oktobra 2016 odstopilo od kazenskega pregona, okrožno sodišče v Mariboru pa je v tem delu dva meseca kasneje izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Postopek proti Riemerju je tekel naprej in mariborsko sodišče je na začetku letošnjega poletja sledilo mnenju tožilstva, da je Riemer vedel, da slike ni ustvaril Velázquez in da slika nima tolikšne vrednosti, saj ni imel nobenega dokazila o njeni avtentičnosti, njenem izvoru in v zvezi z njenim nakupom.

……………………….

»Marsikdo zmotno misli, da sem ob zastavitvi slike dobil osem milijonov. Pa to ne drži.

Moral sem zastaviti sliko; nisem dal nobene vloge za bančni kredit, kredita dobil ali dobil denarja. Šlo je le za podaljšanje kredita, ki je bil predhodno že zavarovan z nepremičninami podjetja Gradir in deležem rudnika v Črni gori.«

……………………….

Konjičan Mesarič : Konjičanu Riemerju

Franc Rimer je v pogovoru z nami še enkrat izpostavil (kakor je to zatrdil za naš medij že leta 2013), da je za posojilo pri banki zastavil delež črnogorskega rudnika. »Dogovorjena vrednost deleža je bila okoli 30 milijonov evrov.« Riemer je še vedno začuden, da takratni vodja črno-gorske NLB Črt Mesarič ni unovčil tega deleža, s čimer bi bil dolg do banke po njegovem po-polnoma poplačan. Zakaj tega ni storil, pa je treba vprašati Mesariča, je leta 2013 za naše medije komentiral Riemer.

»Tako je banka, namesto da bi uveljavila hipoteko za rudnik, predlagala dodatno zavarovanje (sliko),« nam tokrat dodatno razloži Riemer. »Ker je podjetje Gradir zastavilo že vse nepremičnine, je banka predlagala, da naj jim izročim prav to sliko iz svoje privatne zbirke. Ker sem sliko že mnogo prej kupil za svojo zbirko, nisem imel cenitve. Predlagal sem, da jo peljem cenit v Španijo, a je banka to zavrnila in zahtevala cenitev v Sloveniji. Edini zapriseženi sodni cenilec v Sloveniji za to področje pa je bil tisti čas Mesesnel, ki je ocenil vrednost slike na osem milijonov.«

»Banka (Mesarič) je tudi predlagala vstop poslovnega partnerja iz Črne gore. Mesariču sem zaupal, saj je, kakor jaz, Konjičan, včasih sva se skupaj celo igrala. Tako sem na njegov predlog ob pogovoru o podaljšanju kredita brez pomislekov sprejel tega partnerja, za katerega pa se je kasneje izkazalo, da je prezadolžen.«

Bo vse jasno že po sodnih počitnicah?

»In prav zaradi tega, da prikrije svoje probleme s tem slabim poslovnim partnerjem, je banka našla mene, češ da sem zastavil ponarejeno sliko. Ob tem bi še opozoril, da v povezavi s tem, da sem moral zastaviti sliko, nisem sam dal nobene vloge za bančni kredit, kredita nisem dobil, kaj šele kakšnega denarja. Šlo je le za podaljšanje kredita, ki je bil predhodno že zavarovan z nepremičninami podjetja Gradir.

Slika je bila zamisel banke in po moje bi morala biti tudi stvar banke, da se pred sprejetjem slike vendarle prepriča, kaj sprejema kot jamstvo. Čeprav: osebno še vedno povsem verjamem, da je slika original; je pa tudi res, da tokrat na sodišču trije sodni cenilci niso bili enotni o izvoru slike.«

Riemer nam je še namignil, da njegovi odvetniki pripravljajo pet ovadb proti posameznikom, ki jih bodo vložili po sodnih počitnicah. »Takrat se bo vse dogajanje pokazalo v povsem novi luči,« je še komentiral. »Upam, da bo resnično končno vse jasno.« (V.M.)