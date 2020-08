Konjice: Kino pod milim nebom in vino

Drevi so v atriju vinske kleti Zlati Grič pripravili nekaj čisto novega. »Kino in vino« so poimenovali večer, na katerem so se pod milim nebom družili ob dobri kapljici in izbranem slovenskem filmu.

Na začetku so gostom, ki so se morali predhodno prijaviti, ponudili penino, med samim ogledom filma pa so poskusili še druga vina. Na mizah so obiskovalce čakali tudi prigrizki in voda. Danes so vrteli Pot v raj, prihodnji četrtek pa bo na sporedu Šiška Deluxe (Zala Motaln).

Več in o tem, kako se je porodila ideja za dogodek, v prihodnji izdaji časopisa NOVICE.