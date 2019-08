V teh dneh delavci odstranjujejo in preurejajo območje cestninskih postaj pri Slovenskih Konjicah oziroma Tepanju, zato je priključek na avtocesto v obe smeri zaprt. Z Darsa za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE sporočajo, da dela potekajo skladno z zastavljeno časovnico. Predvidoma bodo v celoti zaključena do 19. avgusta 2019, potem bo promet na tem območju avtoceste po 22 letih potekal brez omejitev, s predpisano hitrostjo 130 km/h.

Foto: Facebook Aleksander Marguč