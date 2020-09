Konjice čistejše za več kot 30 vreč smeti

Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD) se je to soboto pridružil vseslovenski študentski čistilni akciji ‘S Škisom do čiste Slovenije’ pod okriljem Zveze Škis. Čistili so Konjice in k sodelovanju povabili tudi druga društva v občini. Na pomoč so jim priskočili Leo Klub Konjice, taborniki Rod belega konja in Mladinski center Dravinjske doline.

Skupaj so očistili del Konjiške gore in staro cesto od Konjic do Zreč. Pobrali so tudi smeti, ki so ležale ob cestah v Vešeniku, na Brdu in na Prežigalu. Konjiško Javno komunalno podjetje jim je za namene akcije podarilo dva zavoja vrečk in jim omogočilo odvoz nabranih odpadkov. »Skupno jih je bilo za več kot 30 vreč. Med drugim smo našli kar nekaj večjih kosovnih odpadkov. Čistilno akcijo ocenjujemo za uspešno, zato bomo v prihodnosti zagotovo organizirali še kakšno,« so strnili organizatorji in dodali, da upajo, da so vsaj malo pripomogli k čistejšemu planetu ter boljšemu jutri. (Z. M.)

