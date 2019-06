Konjičanoma zmanjkala točka

Finale šova Mali šef Slovenije na POP TV se je Janu Fijavžu in Niku Šlosarju izmuznil tik pred koncem. S 4- mestom sta za OŠ Pod goro Sl. Konjice zaslužila tri tisoč evrov.

Kako boste na šoli porabili denar? Sredstva bomo namenili za učilnico na prostem.

Ste na šoli pripravili sprejem za tekmovalca šova Mali šef? Na naši šoli učence ob uspehih na raznih tekmovanjih pohvalimo po šolskem radiu in na koncu šolskega leta na prireditvi, kjer bomo pohvalili njuno prizadevnost in kuharske sposobnosti. Smo pa »navijaški« sprejem organizirali ob začetku snemanja oddaje, ko sta se uvrstila med najboljše. Otroci so navijali in pripravili plakate.

Najbrž je šola ponosna. Kako ste navijali? Ponosni smo na vse učence, ki razvijajo sposobnosti in veščine na raznih področjih in vsem želimo uspeha. Skupnih ogledov nismo organizirali, saj je tekmovanje potekalo ob nedeljah in so si ga otroci ogledali doma. So ga pa redno spremljali in navijali.

Jan in Nik, kaj sta se naučila v šovu? Izkusila sva, da je težje kuhati pred kamero – bolj je vroče, časovno si omejen, bolj si živčen, v studiu je gneča, snemalci kričijo, odgovarjaš samo na vprašanja … Zato sva se v šovu naučila, kako pomembno je sodelovanje, kako pomembna sta domišljija in ustvarjalnost pri kreiranju krožnikov ter kako zelo pomembno je, da se znaš organizirat pri delu, saj si časovno omejen.

Sta sošolcem že kaj skuhala? Seveda, sladice sva spekla doma in jih prinesla v šolo. Nič ni ostalo!

Sta se koga od žirantov posebej bala? Ne, razen enkrat Uroša, ker naju je v prejšnji oddaji slabo ocenil zaradi muškatnega oreščka.

S kom od njih bi najraje pripravila večerjo? Z Jorgom, ker je bil najbolj prijazen.

Vaju kuhanje zanima do te mere, da bosta postala tudi poklicna kuharja? Jan: »Ne, kuhal bom v prostem času.« Nik: »Mogoče, čeprav bi raje bil kmet.«