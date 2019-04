Konjičanke vse bliže kitajskim sanjam

Donatorji so za potovanje učenk OŠ Pod goro na svetovno tekmovanje v Peking namenili že skoraj 8 tisoč evrov; potrebujejo še nekaj več kot 2 tisoč evrov.

Izbrane učenke OŠ Pod goro, ki so bile najboljše na mednarodnem tekmovanju World Scholar’s Cup, se pospešeno pripravlja na junijsko potovanje v Peking na svetovno tekmovanje. Pot predstavlja izjemen finančni zalogaj, zato so šoli na pomoč že priskočili številni donatorji – tako so do sedaj zbrali 7.824,60 eur. Manjkata jim še dobra 2 tisočaka.

Učenke pod mentorstvom učiteljice angleščine Nele Bejat Krajnc poglobljeno prebirajo teme iz predpisanih področij, iščejo dodatne vire, razpravljajo, izmenjujejo zapiske. Ker tekmovanje v celoti poteka v angleščini, so tudi viri, ki jih prebirajo in študirajo, v angleščini, zato učenke bogatijo besedišče in postajajo bolj samozavestne pri funkcionalni rabi tujega jezika.

Najbolj zahtevno področje je debata, zato jim bodo v naslednjih pomagali izkušeni debaterji, dijaki Druge gimnazije Maribor in njihovi mentorji. Kot nam je povedala mentorica Bejat Kranjčeva, so učenke so zelo motivirane, čutiti je pozitivno vznemirjenost, a so vse odločene, da se bodo na tekmovanje najbolje pripravile.

Urnik tekmovanja, ki bo med 21. in 26. junijem, bo zagotovo naporen, saj tekmovanje zajema 4 kategorije in traja več dni skupaj. Bodo pa nekaj časa namenili tudi spoznavanju geografskih in zgodovinskih značilnosti Kitajske.

Potrebujejo še dobra 2 tisočaka

Učenkam, ki jih motivira dejstvo, da bodo tekmovale z učenci, ki večinoma prihajajo iz mednarodnih šol, kjer pouk poteka v angleščini in imajo s sodelovanjem na WSC večletne izkušnje ter uspehe, bodo udeležbo na svetovnem tekmovanju omogočile donacije, ki jih zbirajo na TRR: SI5601314-6030680822, sklic SI00 760-141, namen DONACIJA ZA WSC.

Predstavitev učenk si oglejte tukaj.