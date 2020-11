Tudi Konjičanke pomagajo na covid oddelku v celjski bolnišnici

V mnogih bolnišnicah se med epidemijo novega koronavirusa soočajo s pomanjkanjem zdravstvenega osebja. Zato je Civilna zaščita območna druženja Rdečega križa Slovenije pozvala naj vpokličejo ekipe prve pomoči. Odzvali so se tudi na Konjiškem.

Kot je povedala Renata Gabrovec, sekretarka konjiškega območnega združenja, je zdaj čas za sočutje in solidarnost, zato so se obrnili na člane ekip prve pomoči in tiste, ki imajo opravljen tečaj bolničarja. Vabila so poslali petindvajsetim, odzvalo se jih je pet, a trije med njimi zaradi službenih obveznosti vsak dan ne morejo biti na razpolago. Prostovoljki bolničarki Marta Pačnik in Andreja Povh sta tako danes že začeli pomagati v Splošni bolnišnici Celje na oddelku z obolelimi za novim koronavirusom, občasno se jim bo pridružila tudi Renata Gabrovec, ki imam zdravstveno izobrazbo. Pomagajo pri oskrbovanju s svežim perilom in oblačili ter z napitki, pomoč zagotavljajo tudi pri transportu.