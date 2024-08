Konjičanka Tamara Zidanšek v ZDA do lovorike v dvojicah

Novo lovoriko je v svoje vitrine pospravila Tamara Zidanšek. Konjiška teniška igralka je tokrat osvojila turnir na trdi podlagi serije ‘ITF W100’ z nagradnim skladom 100.000 ameriških dolarjev v ameriškem kraju Cary, in sicer je bila skupaj s Celine Naef iz Švice najboljša v igri dvojic. Slovensko-švicarska naveza je do končne zmage prišla preko štirih ovir. Finale proti prvima nosilkama, Oksani Kalashnikovi iz Gruzije in Iryni Shymanovich iz Belorusije, se je končal z izidom 4:6, 6:3, 11:9.

Zidanškova je igrala tudi med posameznicami, kjer pa se je njena pot končala že po prvem dvoboju. Kitajka Sijia Wei jo je ugnala s 5:7, 2:6. (Jure Mernik)

Foto: Facebook