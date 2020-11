Konjičanka Tamara Zidanšek tretje leto zapored sezono končuje v ‘top 100’

Trenutno druga najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA je Tamara Zidanšek. Konjičanka zaseda 87. mesto in že tretje leto zapored sezono končuje med ‘top 100’ igralkami na svetu. Še višje je po dveh letošnjih turnirskih zmagah med igralkami dvojic, in sicer kar na 57. mestu. O vse prej kot običajni sezoni Tamara Zidanšek med drugim pravi: “Kar se igranja ‘singlov’ tiče, bi lahko bilo z rezultatskega vidika boljše, sem pa zadovoljna z igro, ki jo razvijam, in upam, da se bo ta napredek tudi rezultatsko pokazal že v prihajajočem letu. Drugačna zgodba se je rezultatsko odvijala pri dvojicah. Zelo dobro sem se ujela z Arantxo Rus, s katero sva nanizali nekaj dobrih rezultatov, posledično sem v dvojicah dosegla tudi svojo najvišjo uvrstitev.”

V daljšem pogovoru za lokalni časopis NOVICE, ki je bil objavljen včeraj, je Zidanškova spregovorila tudi o tem, kaj je letos najbolj pogrešala in kaj se je na touru spremenilo zaradi koronavirusa. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

