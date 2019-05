Teniška igralka Tamara Zidanšek si je za ‘ogrevanje’ pred nastopom na drugem grand slamu sezone v Parizu izbrala WTA turnir z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev v Nürnbergu. 21-letna Konjičanka je v prvem krogu igrala proti sedem let starejši Japonki Misaki Doi in zmagala s 7:6, 3:6, 6:4. V drugem krogu jo čaka boljša iz dvoboja med Avstralko Ajlo Tomljanović in Nemko Sabine Lisicki.