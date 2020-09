Konjičanka Tamara Zidanšek izpustila US Open, upa na Pariz

Teniške igralke in igralci te dni v New Yorku igrajo na drugem letošnjem turnirju za grand slam. US Open, na katerem je nastopila že dvakrat (lani in predlani), pa je letos izpustila 22-letna Tamara Zidanšek. Konjičanka se je tokrat nastopu v ZDA, kjer sicer manjka kar nekaj zvenečih imen, morala odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov. Njeno zdravstveno stanje se sicer izboljšuje, zato računa, da bo lahko v kratkem že začela trenirati in da se bo konec septembra lahko udeležila naslednjega grand slama v Parizu.

V lokalnem časopisu NOVICE pa lahko tudi preverite, kje se Zidanškova trenutno nahaja na lestvici WTA.

Foto: Facebook

