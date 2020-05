Konjičanka Sonja Punčuh: »Spraševala sem se, zakaj spet jaz?«

Konjičanka Sonja Punčuh. Je v zadnjih štirih letih dvakrat prebolela rak. Bolezen je spremenila njo in njen način življenja.

Gospa Sonja, kako vam minevajo dnevi v karanteni? Kaj počnete?

Dnevi v karanteni so enolični. Vsak dan, ne glede na vreme, se odpravim v Škalce in hodim med vinogradi, kuham kosilo, zvečer po spletu vadim jogo v vsakdanjem življenju. V vmesnem času se po telefonu veliko pogovarjam z družino in prijatelji, kar se je pokazalo tudi na podvojenem računu.

Kam se boste po koncu epidemije najprej odpravili? Imate kakšno posebno željo?

Konec epidemije res že zelo težko pričakujem. Najprej bom obiskala bližnje in daljne sorodnike, ki živijo od Prlekije do Primorske. Prav tako se bom z veseljem sprehodila po trgovinah s pohištvom in iskala ideje za opremo mojega novega stanovanja.

Pogumna ženska ste. Dvakrat ste preboleli raka. Kako se spominjate tistega dne leta 2016, ko ste izvedeli za diagnozo rak? Menda so vam ga odkrili v preventivnem programu SVIT.

Diagnoza rak na debelem črevesu me je presenetila. Redno sem se namreč udeleževala preventivnega Programa Svit, na vsaki dve leti. Rezultati so bili trikrat negativni. Na pozitivni izvid v letu 2016 zato nisem bila pripravljena, saj sem se počutila zdravo. Naj na tem mestu poudarim, da program Svit odkriva predrakave in rakave spremembe na debelem črevesu in danki v zgodnji fazi, zato je zdravljenje in okrevanje uspešno.

Po opravljenem posegu ste dobro in hitro okrevali. Kaj je po vašem mnenju k temu najbolj pripomoglo?

Prav gotovo Svit, ki je pri meni odkril rak na debelem črevesu v zgodnji fazi. To pomeni, da še ni bil razširjen na bezgavke in na druge organe. Zato so mi opravili operativni poseg. Dodatno zdravljenje kot so kemoterapija, obsevanje in podobno pa pri meni ni bilo potrebno.

Vendar ste predlani za rakom znova zboleli. Kako ste izbojevali drugo bitko?

V letu 2018 so mi v okviru preventivnega programa Dora odkrili raka na dojki. Begalo me je vprašanje: “Zakaj spet jaz?“ Sledilo je enoletno zdravljenje, ki je bilo zahtevno, predvsem kemoterapija je bila neprijetna zaradi mnogih stranskih učinkov. V jeseni me čaka še ena operacija, tokrat preventivna. Zaradi odkrite genske okvare BRCA1, ki daje velike možnosti za ponovitev bolezni.

V zadnjih letih ste tako zelo dobro spoznali razmere v zdravstvu. Kako je pri nas poskrbljeno za onkološke bolnike?

V Sloveniji je za onkološke bolnike zelo dobro poskrbljeno. Imamo specializirano bolnišnico Onkološki inštitut v Ljubljani, na novo deluje tudi Oddelek za onkologijo v Univerzitetnem centru Maribor. To je zelo primerno za določene rakave bolnike s Koroške, Štajerske in iz Prekmurja, saj so prikrajšani za dolge in mučne vožnje v Ljubljano in nazaj. Pozitivne izkušnje imam tudi v Splošni bolnišnici Celje, in sicer na oddelku za abdominalno kirurgijo. Zelo hitro so obravnavani tisti bolniki, ki jim je rak ugotovljen v okviru preventivnih presejalnih programov Svit, Dora in Zora. (Intervju si v celoti preberite v lokalnem časopisu NOVICE).