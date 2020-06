Konjičanka Snežana Brumec predstavila svojo novo knjigo

Konjičanka Snežana Brumec je v domu kulture v Slovenskih Konjicah predstavila svojo drugo knjigo Eden izmed nas.

V njej je strnila kratko, a pestro življenje vojaškega pilota Alojzija Knapa, ki je živel med letoma 1904 in 1933. Pogovorni večer z avtorico je vodil Marko Golja, novinar in urednik na Radiu Slovenija. »Zelo sem vesela pozitivnih odzivov na knjigo, ki pričajo o tem, da je še kako prav, da sem izjemno življenjsko zgodbo Alojzija Knapa zapisala in tako preprečila, da bi utonila v pozabo. V bistvu njegovo življenje dokazuje, da tudi Slovenci živimo zgodbe iz ameriških filmov,« je med drugim dejala Snežana Brumec, ki prav tako ni skrivala zadovoljstva ob odlični organizaciji dogodka, za katero je poskrbela Splošna knjižnica Slovenske Konjice.



Kot je v recenziji zapisal Samo Rugelj, je knjiga Eden izmed nas zgodovinsko utemeljena pripoved in prikaz življenja v naših krajih v prvi četrtini prejšnjega stoletja, obenem pa navdihujoča zgodba o želji po hitrosti, svobodi in ljubezni.