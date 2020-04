Konjičanka Snežana Brumec napisala svojo drugo knjigo

Snežana Brumec iz Slovenskih Konjic je velika prijateljica knjig. Medtem, ko jih je strastno prebirala, je napovedala, da jih bo po svojem 50. letu, ko bo imela več časa zase, začela tudi pisati. In napoved je uresničila. Prvo knjigo je napisala potem, ko se je leta 2016 polna izjemnih doži-vetij vrnila z Jakobove pot po Španiji. Svojo potopisno izpoved je naslovila Camino. Te dni pa je pri založbi Beletrina izšla njena druga knjiga Eden izmed nas.

Uresničil otroške sanje

Tokrat je vzela pod drobnogled kratko, a zanimivo življenje vojaškega pilota Alojzija Knapa (1904 – 1933), brata svoje stare mame. Prav ona je bila tista, ki je obujala spomine na svojega pokojnega brata, Snežana pa jih je beležila in objavila v knjigi. Že v otroštvu se je v njem prebudila želja, da bi postal letalec. Ko si je kot otrok v živo ogledal vzlet pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjana, pa je bila pogodba z življenjem dokončno podpisana, saj ga je odtlej vodila le še nepotešljiva sla po letenju. Z osemnajstimi leti je iz rodne Cerknice odšel v pilotsko šolo v Kragujevac, ki jo je končal z odliko. Potem je služboval v Zemunu, kjer je prav tako z odliko opravil oficirski izpit za pilota lovca.

Strmoglavil v Savo

V času njegovega službovanja sta se zaljubila z lepim in dekletom iz premožne družine. Starši so ji branili poroko z vojaškim pilotom, zato se je njuna zgodba nesrečno končala. Lojze je še preden je dopolnil devetindvajset let, po bleščeči zmagi na mednarodnem aeromitingu z letalom strmoglavil v Savo. Njegovo truplo so z vlakom prepeljali do Rakeka, od tam pa v Cerknico, kjer so ga pokopali na cerkniškem pokopališču.

Kot lahko preberemo v založnikovi predstavitvi, gre za roman, ki ga odlikuje pestro dogajanje in v katerem ne manjka osebnih tragedij, usodnih ljubezni in globokih prijateljstev. V ozadju vseh teh dogajanj pa lahko bralec spoznava družbeno okolje prvih desetletjih prejšnjega stoletja.