Konjičanka Simona Zorko hvaležna za prijazno zdravstveno osebje

Simona Zorko je Konjičanka, ki je prebolela novi koronavirus. Pohvalila je zdravstveno osebje v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice.

Prva dva tedna je imela poleg visoke vročine, bolečin v sklepih in mišicah, glavobola, izgube okusa in vonja še težave s slabostjo in z oteženim dihanjem. Zato se je med prebolevanjem trikrat zatekla po pomoč v Zdravstveni dom Slovenske Konjice.

Učinkovita in prijazna pomoč

Čeprav je zdravstveno osebje v času epidemije zelo obremenjeno, so njihovi strokovni, učinkoviti in pomirjujoči odzivi pri pogosto preplašenih bolnikih toliko bolj dobrodošli, pravi Simona Zorko. »Zato sem se odločila, da se javno zahvalim zdravstvenemu osebju v konjiškem zdravstvenem domu, ki sem ga med prebolevanjem korone obiskala trikrat. Ko so se pri meni pojavljale hude težave z dihanjem, me je dvakrat sprejela zdravnica Nina Jakop, ki me je temeljito pregledala, mi zagotovila učinkovito pomoč ter me pomirila s svojo prijaznostjo. Tretjič pa sem bila sprejeta v ambulanto zdravnika Mihaela Jelenka. Tudi v tej ambulanti so bili izjemno prijazni in pripravljeni odgovoriti na vsa moja vprašanja. Čeprav zdravstveno osebje dela v težkih pogojih, v togi zaščitni opravi in z maskami, najdejo vzpodbudne besede in se požrtvovalno trudijo za vse, ki potrebujemo njihovo pomoč,« je hvaležna.

Simona je prebolela novi koronavirus, zato se je že vrnila v službo. A pravi, da bo minilo še nekaj časa, da se ji bo povsem povrnila optimalna psihofizična kondicija. (Več v tiskani izdaji NOVIC)