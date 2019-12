Konjičanka pripravljala učence na mednarodno olimpijado v Dohi

Konjičanka Margareta Obrovnik Hlačar je pripravljala ekipo mladih naravoslovcev, ki so na Mednarodni juniorski olimpiadi v Dohi osvojili dve bronasti medalji.

V Dohi v Katarju je v začetku decembra potekala 16. Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada. Na njej je sodelovalo 70 držav, med njimi tudi ekipa iz Slovenije s šestimi devetošolci, ki so na državnih tekmovanjih iz fizike in kemije dosegli odlične rezultate. Na mednarodno olimpijado so jih približno dva meseca pripravljali Barbara Rovšek, predstavnica Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Domen Vaupotič, predstavnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije in Konjičanka Margareta Obrovnik Hlačar.

Teorija, praksa in eksperimenti

Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada je bila razdeljena v tri tekmovane sklope. Prvi tekmovalni dan so učenci štiri ure reševali 30 nalog iz fizike, kemije in biologije. Enakomerno so bile te vede zastopane tudi v teoretičnih nalogah, s katerimi so se učenci ukvarjali štiri ure drugi tekmovalni dan. Tretji oziroma zadnji tekmovalni dan pa so se preskušali še v eksperimentih. Teoretične naloge so reševali individualno, pri poskusih pa so slovenski učenci tekmovali v dveh eksperimentalnih ekipah.

Dve bronasti medalji

Sedemdeset sodelujočih držav je imelo skupno 409 tekmovalcev, ki so bili v povprečju eno leto starejši od slovenskih. Naša država je na tovrstni olimpijadi sodelovala prvič. Najboljših 10 odstotkov je osvojilo zlate medalje; med njimi so prevladovali mladi iz dežel Daljnega vzhoda. Srebrne medalje je prejelo 20 odstotkov udeležencev, 30 odstotkov sodelujočih pa bronaste. Slovenija je dosegla dve bronasti medalji. Udeleženci pravijo, da so z rezultati zadovoljni, na tej olimpijadi želijo sodelovati tudi v prihodnje in pokazati še več znanja. Sodelovanje na tokratni olimpijadi sta omogočili Zveza organizacij za tehnično kulturo in Zveza za tehnično kulturo Slovenije.