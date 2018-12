Konjičanka postala podpredsednica PES Women

Mija Javornik, Konjičanka in članica Socialnih demokratov (SD) je pretekli teden v Lizboni kjer je potekal kongres Stranke evropskih socialistov (PES) postala nova podpredsednica Ženske skupine Stranke evropskih socialistov (PES Women).

Pretekli teden je v Lizboni na Portugalskem potekal kongres Stranke evropskih socialistov, ki sta se ga v imenu SD udeležila tudi Konjičana Mija Javornik in dr. Jernej Štromajer. Pred samim kongresom je potekala tudi konferenca Ženske skupine Stranke evropskih socialistov (PES Women), na katerem so izvolili novo vodstvo. Za mesto podpredsednice PES Women je na konferenci bila izvoljena Konjičanka Mija Javornik, ki je sicer tudi generalna sekretarka Ženskega foruma Socialni demokratov. Mija Javornik je sicer do tega kongresa zasedala mesto članice izvršnega odbora PES Women.

»Moramo si vzeti čas za delo v skupnosti, družbe negovati in vračati nazaj z lastnim angažmajem, da bomo lahko tlakovali prihodnost. To je naša skupna odgovornost,« je v svojem govoru na konferenci med drugim povedala Mija Javornik.