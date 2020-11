Konjičanka Polonca Koprivnik o prebolevanju covida-19

Polonca Koprivnik je javno spregovorila o izkušnji prebolevanja novega koronavirusa. Za njo sta zbolela še hčerka in partner.

Pred kratkim ste preboleli ste covid-19. Kako se počutite danes?

Danes je moje zdravstveno stanje občutno boljše kot pred tedni. Imam pa še vedno težave s telesno kondicijo, ki je zaradi dolgega okrevanja povsem pošla.

Ste pred tem pogosto bolehali?

Pred covidom-19 nisem imela nobenih posebnih obolenj. Tu in tam se je med letom prikradel kakšen prehlad. Skrbim za svoje zdravje. Večino svojega prostega časa sem z družino na svežem zraku. Vrtnarimo in čez sezono pridelamo večino zelenjave kar doma. Radi hodimo in kolesarimo ali pa enostavno odigramo kakšen namizni tenis na prostem.

Kakšni so bili začetni simptomi okužbe?

Na začetku so bili prisotni glavoboli, ki me pogosto spremljajo kot migrenski napadi. V takšnem primeru je pravočasna reakcija zelo pomembna.

Kljub analgetikom, je glavobol trajal tri dni. Odločila sem se, da ne bom jemala protibolečinskih tablet, saj s tem lahko prikrijem kakšne druge simptome. In res… zvečer sem dobila vročino, ki sem jo večkrat preverjala in je kazala med 37,5 in 38°C.

Pravite, da ste takoj poklicali svojega osebnega zdravnika. Kaj vam je svetoval?

Naslednje jutro sem poklicala osebnega zdravnika in mu razložila simptome, ki pa so na žalost čez noč napredovali v bolečine v sklepih, mišicah, slabost, suho grlo… Naročil me je na odvzem brisa in mi dal napotke oziroma pravila za “drive-in” odvzem v Slovenskih Konjicah.

Po potrjenem testu me je osebni zdravnik ponovno poklical in mi svetoval izolacijo od ostalih družinskih članov, uporabo svojega jedilnega pribora, kopalnice (če je seveda to mogoče), kakor tudi pitje zadostne količine tekočine in jemanje analgetikov.

S partnerjem sva naredila načrt, ki smo se ga vsi dosledno držali, da bi s tem omejili morebitno širjenje okužbe na ostale družinske člane.

Kako dolgo ste prebolevali?

Sama bolezen je trajala od tri do štiri tedne. Prvih 10 dni sem večino počivala. Vročina in bolečine v mišicah in sklepih pa so bili prav nadležni spremljevalci. Stalni pritisk na pljuča in kašelj pa so zadevo le še poslabšali. Ko sem po dobrem tednu dni mislila, da se stanje izboljšuje, me je znova presenetil kakšen nov simptom. A sčasoma je bolezen le izzvenela. A moram priznati, da še vedno nisem tista energična Polona, kot me poznajo mnogi. Že pri osnovnih gospodinjskih opravilih se pogosto usedem, da si odpočijem. Moja kondicija še peša.

Kdaj je bilo najhuje?

Najhuje je bilo prvih deset dni, saj nisem bila sposobna prehoditi niti nekaj korakov do kopalnice brez bolečin. (V celoti si intervju preberite v tiskani izdaji NOVIC; fotografija je simbolna.)