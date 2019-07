Konjičanka poje v Levjem kralju

Pevka Maja Založnik se je zdaj preskusila še v sinhronizaciji. Njen glas lahko slišite v slovenski različici priljubljenega risanega filma Levji kralj, ki ga že vrtijo tudi pri nas. Pravi, da je počaščena, da so ji zaupali pevsko vlogo, ki jo v originalni verziji poje zvezdnica svetovnega formata Beyonce. “Želja, da bi sinhronizirala risanke ali filme, je v meni tlela sicer že kar nekaj časa. Potem pa sem se opogumila in poklicala studio Ritem, kjer snemajo sinhronizacije. Povabili so me na poskusno snemanje. In kmalu zatem so mi sporočili, da sem bila izbrana v ekipo, ki bo sinhronizirala Levjega kralja. Veselje je bilo neizmerno. V sinhronizaciji sem uživala, zato si to še želim početi,” je povedala Maja, ki je prepričana, da je to njena prva, a zagotovo ne zadnja tovrstna izkušnja.