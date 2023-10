Konjičanka Kira navdušila na hrvaškem Supertalentu

Stoječe ovacije občinstva in navdušena komisija. Nocoj je na hrvaškem Supertalentu nastopila mlada Konjičanka Kira Štruc Jurički. V enem najbolj gledanih televizijskih šovov na sosednjem Hrvaškem je Kira prepričala strokovno komisijo in od sodnikov prejela štirikrat DA.

Kira je povedala, da ima ob nastopih običajno tremo, a so jo žiranti spodbujali, da zanjo ni potrebe, saj ima glas celo ‘lepši kot Adel’, je rekla ena od žirantk.

Del Kirinega nastopa:

Kiro Štruc Jurički lokalno že nekaj let poznamo kot enega najbolj obetajočih mladih vokalov. Za njenimi nastopi je tudi vrsta let učenja vokalnih tehnik v Glasbeni šoli Slovenske Konjice pri Andreji Obrul in pri zasebnih učiteljih petja. Na mnogih glasbenih tekmovanjih so njene izvedbe nagrajene, najbolj ponosna pa je na prvo v svoji skupini z lanskega (2022) mednarodnega pevskega festivala Fens v Kopru.

Kira je dijakinja 3. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, prihaja pa iz Spodnjih Prelog pri Slovenskih Konjicah.

Dober vokal je Kira verjetno podedovala, saj je v širši družini nekaj odličnih pevcev.