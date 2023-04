Konjičanka Katarina Penava: »Muce si izberejo mene, ne jaz njih!«

Katarina Penava. Mlada Konjičanka je velika ljubiteljica živali. S prijateljico rešujeta izgubljene muce, do boljšega življenja sta pomagali že več kot petnajstim. Nazadnje je pomagala muci, ki ima precej redko mačjo bolezen. Tudi s pomočjo dražbe na družbenih omrežjih.

Že od malega imate radi mačke. Pravite pa, da si vedno one izberejo vas?

Res, že od malega imam rada vse živali, ampak muce so si izbrale mene. Nobena naša mucka ni bila “načrtovana”, ampak je k nam prišla sama. Tačko je bil najden v škatli sredi ceste. Letos bi praznoval svoj osemnajsti rojstni dan, pa smo ga januarja uspavali zaradi odpovedi ledvic.

Kiti je bila najdena pred blokom, dehidrirana, podhranjena, z zlomljenim repkom, Freyo je prav tako nekdo brcnil in ima zato hromo tačko. Fiono sem srečala na sprehodu. Pred mojimi očmi jo je zbil avto, ampak jo je na srečo odnesla samo s počeno medenico. Bibi je bila prav tako mladiček brez doma in zdaj uživa svoje mačje življenje pri nas doma.

Pomagate mačkam, ki nimajo skrbnika oziroma se izgubijo. Kako jim pomagate do novega doma?

Navadno mucka sama pride do mene. Nekaj časa jo opazujem, ali ni morda poškodovana. Na Facebooku objavim, ali jo morda kdo pogreša. Kadar je mačka poškodovana, jo peljem na veterino, da preverimo, ali ima čip, jo testiramo na bolezni in preverimo njeno zdravstveno stanje. Ko si opomore, jo tudi sterilizirajo ali kastrirajo. Medtem s prijateljico Niko Fabjan aktivno iščeva primerni novi dom zanjo, seveda, če se v nekaj dneh po objavi na družbenih omrežjih nihče ne oglasi. Do zdaj sva na tak način oddali že kar nekaj muck.

Koliko muc ste doslej že rešili na tak način?

Do zdaj sva z Niko pomagali že približno 15 mucam.

Musa Sia je muca s posebno zgodbo. Kako ste jo našli in začeli akcijo za njeno zdravljenje?

Ja, res je, Sia je mucka s posebno zgodbo. Našla sem jo pred blokom, in to je bila ljubezen na prvi pogled. Prišla je z razlogom, ki ga poznava samo midve. Prve dni pri nas doma je bila zelo, zelo mirna. Mami je takoj rekla, da z njo nekaj ni v redu, toda izvidi niso kazali bolezni. Nekaj dni kasneje je začela težko dihati in sva šli k veterinarju. Slikali so ji pljučka, poslali kri v Nemčijo in ugotovili so, da ima mokri FIP.

Kakšna bolezen je to?

FIP ali mačji infekciozni peritonitis (Feline Infectious Peritonitis) je virusna bolezen, ki jo povzroča mačji koronavirus (FCoV). Včasih je FIP veljal za neozdravljivo bolezen. Terapija je bila samo podporna, uporabljali so se kortikosteroidi, ki so ublažili vnetje in včasih podaljšali življenje. Raziskovali so različna zdravila (interferone, poliprenil imunostimulans, …), a se nobeno ni izkazalo za dovolj učinkovito, dokler niso pred kratkim ugotovili, da protivirusno zdravilo GS 441 524 deluje tudi proti mačjemu koronavirusu.

V študiji so dokazali, da se s trimesečno terapijo (torej 84 dni) ozdravi večina mačk, obolelih za FIP-om. Trenutno je velika težava dobava zdravila, saj GS 441 524 ni registriran in se ga dobi samo na črnem trgu. Stroški so enormni. Preračunala sem, da nas bo zdravljenje stalo med dva in tri tisoč evri.

Niste oklevali, kajne? Na Facebooku ste organizirali dražbo za njeno zdravljenje.

Ko sem izvedela za diagnozo, sem vedela, da jo bom zdravila, čeprav mi ni bilo jasno, kako nam bo finančno zneslo. Organizirala sem spletno dražbo, pa tudi nekaj ljudi je še dodatno doniralo, za kar sem jim neizmerno hvaležna.

Odziv na akcijo pomoči je bil čudovit! V največjo oporo mi je bila Tjaša Milošič Kovačič, ki ima tudi sama osem muc in ji poleg družine ter svojih živali uspe skrbeti še za brezdomne mucke.

Kaj sledi, bo Sia našla novi dom?

Haha, to vprašanje me je nasmejalo. Sprva je bilo res mišljeno, da bo Sia pri nas samo začasno in da bo iskala novi dom. Tako sem vsaj rekla mami, ko me je spraševala, ali se je kdo že javil zanjo. Jaz pa nisem napisala niti oglasa, da išče dom. Po moje je že od začetka vedela, da iz tega ne bo nič in da bo Sia ostala pri nas.

Kako je Sia zdaj?

Sii gre bolje, počasi se redi in se na splošno bolje počuti. Zdaj postaja že prava nagajiva mačka!

Pred nekaj dnevi smo začeli zdravljenje s tabletami, kar mi je bilo tudi najbolj v interesu, saj prej omenjeno zdravilo zelo peče, ko se aplicira pod kožo. Ni je bilo lahko gledati, kako jo boli vsak dan znova in znova.

Zahvaljujem se svoji družini, prijateljem in donatorjem, da nama s Sio stojijo ob strani. Največja zahvala gre moji mamici Nataši Penava, da mi vedno brezpogojno stoji ob strani, in pa Veterinarski postaji Slovenske Konjice za strokoven pristop in kakovostno opravljeno delo. Brez njih Sii ne bi uspelo. Hvala!

