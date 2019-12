Konjičanka Iva Polanec je potegnila črto pod 19-letno kariero

Minuli konec tedna so v novo sezono svetovnega pokala vstopili deskarji na snegu. V konkurenci pa ni več 27-letne Konjičanke Ive Polanec, ki je deskati začela pri petih letih, tekmovati pa pri osmih. Njene 19 let dolge športne kariere je konec. Polančeva je dvakrat nastopila na svetovnih prvenstvih, dvakrat na mladinskih svetovnih prvenstvih, na tekmah svetovnega pokala je startala 23-krat. Le olimpijskih sanj ni dosanjala.

Intervju z Ivo Polanec je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes. Spodaj del pogovora …

Je bila odločitev težka?

Odločitev je bila po eni strani zelo težka, saj je deskanje na snegu še vedno moja velika ljubezen. Po drugi strani pa sem se na koncu tako odločila čisto iz življenjskih razlogov. Pri mojih letih se moraš odločiti, kaj boš v življenju. Ali boš še nekaj let ‘životaril’ kot športnik ali pa si boš nekaj ustvaril. Jaz sem tu potegnila črto in se odločila, da zaradi razmer v slovenskem deskanju končam kariero.

Kje se vidite v prihodnosti? Tako na poklicni poti kot kar zadeva deskanje?

Sem v fazi zaključka študija, zato bom v prihodnosti seveda delala na svojem področju. Kar zadeva deskanje, pa mislim, da bom vedno vsaj malo vpeta v ta šport. Z mladimi preko kluba že sodelujem, na Rogli tudi v veliki meri pomagam pri organizaciji vseh deskarskih dogodkov. Zanimivo je biti na drugi strani ograje, v svoji dolgoletni športni karieri sem se naučila ogromno stvari, ki so sedaj na moji poklicni poti zelo dobrodošle.

(Jure Mernik)