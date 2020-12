Konjičanka Andreja Kristan: »Odrasli smo otrokov daljnogled v svet«

Andreja Kristan v konjiške zasebnem vrtcu Mali grof si kot pedagoška vodja skupaj s sodelavkami prizadeva vzpostaviti optimalne pogoje za razvoj otrok.

Kako je epidemija novega koronavirusa zaznamovala utrip v vašem v vrtcu v minulih mesecih?

Ravno o tem sem pred kratkim razmišljala. Predvsem o tem, kaj dobrega nam bo prinesla ta situacija. Najprej se je sicer pojavilo nekaj strahu, a človek se vsega navadi, zato je tudi ta strah hitro poniknil. Zaposlene smo se dogovorile, da iz tega ne bomo ustvarjale problema in tako ga tudi otroci niso. Med otroki smo ustvarile umirjeno vzdušje. To je najpomembneje. Ko je nanesel pogovor na novi koronavirus, sem otrokom tudi sama velikokrat rekla, da bo vse minilo, tako kot mine vse v življenju. In so bili z odgovorom zelo zadovoljni. Otroci sprejmejo vse, kar sprejme odrasel, saj smo odrasli otrokov daljnogled v svet.

No, se pa spomnim, da sem si enkrat pozabila nadeti masko, ko sem šla na hodnik, a so me otroci hitro opozorili naj si jo nadenem. (smeh)

Smo vrtec, v katerem otroci veliko časa preživijo v naravi, v naši učilnici na prostem, na travniku, ob gozdu in v njem. In v času epidemije je to še toliko bolj dobrodošlo, kar s pridom izkoriščamo. Zunaj smo si na novo uredili dežno garderobo ter plezalno steno, ki otrokom omogoča samostojno uživanje v plezanju.

Kaj je posebnost vašega vrtca? Katerim vrednotam sledite?

Vrtec Mali grof je zgodba, ki se je začel pred 11. leti s težkim začetkom. V našem vrtcu ustvarjamo dobro okolje za otroke in odrasle. Smo hiša, v kateri prebivajo mavrični ljudje. V njej so do-ma ljubezen in prijateljstvo, v njej je čas za igro, poslušanje žvrgolenja ptic, pa tudi za jok in iskren pogovor. Živimo med mavricami, palčki, škrati, vilami in drugimi pravljičnimi bitji. In veste kaj? Kopljemo luknje, da bi prišli do Kitajske ali mogoče celo do Peruja…

Skratka živimo v skladu z naravnimi ritmi ter se preko igre učimo notranje motivacije. Rokice naših otrok pa so zelo spretne, saj znajo šivati, plesti, preletati… Vemo, da je to najboljša telo-vadba za možgančke.

Koliko otrok imate, koliko vas je zaposlenih? Ste zadovoljni s pogoji dela?

Zaposlenih nas je 13 strokovnih delavcev, ki skrbimo za 80 mavričnih otrok. V naši hiši mavričnih ljudi je vsak poseben, edinstven in ljubljen. In moja želja je, da bi naši otroci to sporočilo ponesli v svet in ga tako počasi začeli spreminjati na bolje.

S pogoji dela sem zelo zadovoljna. Z direktorico in lastnico vrtca Nino Sešlar tesno sodelujeva in se podpirava pri delu. Delo imava razdeljeno in tako dela vsaka tisto, v čemer je najboljša. Želiva, da naš vrtec deluje kot usklajen tim. Vsi strokovni delavci zastopajo svoja najmočnejša področja. Tako vrtec s skupnimi močmi nenehno bogatimo in prilagajamo smernicam našega pedagoškega dela.

Kako pa sodelujete z lokalnim okoljem?

Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji ter različnimi zavodi v naši občini. Ves čas smo odprti za sodelovanje. Naše delo je usmerjeno h kakovostni predšolske vzgoje, ki je odvisna tudi od vključevanja v ožjo in širšo okolico. Med drugim stremimo tudi k dvigu kakovosti življenja v Slovenskih Konjicah in pozitivni promociji ter prepoznavnosti kraja. Staršem iz konjiške občine ponujamo možnost izbire različnega izvajanja predšolske vzgoje. Takšno možnost imajo starši le v večjih mestih. Menim, da zagotavljamo naši občini dodano vrednost. (V celoti si intervju preberite v tiskani izdaji NOVIC).

