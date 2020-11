Konjičanka Ajša Zdovc si prizadeva, da otroci v času šolanja od doma ne bodo lačni

Kosila vsem šolarjem! Ajša Zdovc si prizadeva, da otroci v času šolanja na daljavo ne bi bili lačni.

Konjičanka Ajša Zdovc, ki živi v Kranju, pravi, da ni mogla več nemo spremljati vsakodnevnega dogajanja. V času šolanja na daljavo je marsikateri otrok ostal brez toplega obroka, morda zato, ker si ga njegova družina v teh razmerah ne more privoščiti ali pa zato, ker mu ga v času, ko so starši v službah, nima kdo pripraviti.

Ajša se je tako na družbenih omrežjih ponudila, da bi kateremu izmed teh otrok skuhala kosilo, njena objava pa je sprožila plaz pozitivnih odzivov.

“Izjemno veliko mamic in drugih prostovoljcev je ponudilo svojo pomoč. Tako je iz moje majhne pobude nastala obsežnejša akcija,” je povedala za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE.

Otroci ne bodo lačni!

Mlada mamica 14-mesečnih dvojčic je tako, še preden je vlada odločila, da bodo v šolah pripravljali tople obroke za otroke iz socialno najbolj šibkih družin, ustanovila posebno Facebook skupino ‘Pomagajmo otrokom do toplega obroka’.

S skupino je povezala številne prostovoljce, ki ponujajo pomoč v obliki kuhanja obrokov ali nakupa hrane, in družine, ki potrebujejo pomoč.

Za zdaj je ponujeno pomoč sicer sprejelo malo družin, najbrž zato, ker jih je sram, meni Ajša. “V tem času to, da otroku ne zmoreš zagotoviti toplega obroka, ni nič sramotnega. Postavite otroke na prvo mesto in nam pustite, da vam v teh težkih časih pomagamo!” poziva Konjičanka in dodaja, da bodo vsi, ki potrebujejo pomoč, ostali anonimni.

Prav tako bodo pri dostavi hrane upoštevali želje družine, denimo izbrali drugega prostovoljca, ki družine ne pozna. Topel obrok ali sestavine zanj bodo nato družini dostavili pred vrata, brezstično.

Dokler se šole ne odprejo

Nekaj dni zatem, ko je Ajša sprožila pravo gibanje za pomoč otrokom, je tudi vlada odločila, da bodo najbolj ogroženim otrokom zagotovili topel obrok. A s tem težav in številnih potreb še zdaleč ni konec, ugotavlja.

“Tukaj ne gre samo za socialno najbolj ogrožene otroke ampak za čisto vse, ki jim je v času šolanja od doma onemogočeno kosilo v šoli. Veliko staršev dela cele dneve, nimajo babic, tet, do-brih sosedov, da bi otroku priskrbeli topel obrok. Zato naša akcija še vedno poteka in bomo tukaj za vas dokler se šole ponovno ne odprejo.”

Pomagali bi tudi konjiški gostinci

Ajša je šla še korak dlje, in to prav v domačih Slovenskih Konjicah. Obrnila se je na več konjiških gostincev, ki so prav tako pripravljeni pomagati in skuhati topel obrok za otroke, ki to potrebujejo.

“Čeprav tudi sami trenutno niso v dobrem položaju, so pripravljeni pomagati, vsaj dokler ne zagotovimo finančnih sredstev, na čemer tudi delamo.”

Pomoč jim je namreč ponudila tudi spletna trgovina, ki bi nekaj evrov od vsakega nakupa namenila za tople obroke šolarjev. “Tako bi lahko pokrili stroške, ki jih ima restavracija in obenem pomagali tako restavraciji kot otrokom, kar se mi zdi super ideja!”

Toliko srčni ljudi, pa tako čudna politika

Ajšo Zdovc je presenetilo, koliko srčnih ljudi je v teh časih pripravljenih pomagati. Tudi sama, mlada mamica 14-mesečnih dvojčic, veliko svojega prostega časa nesebično namenja pomoči drugim.

Zato jo je še posebej razjezilo četrtkovo glasovanje na Odboru Državnega zbora za izobraževanje, saj so zavrnili predlog, da bi vsem otrokom, ne le socialno najbolj ogroženim, v času izobraževanja zagotovili šolsko kosilo.

“To je sramotno! Ne vem, kakšen je bil namen tistih, ki so glasovali proti, vendar se mi zdi to, da se varčuje na otrocih, nedopustno. Če je dana pobuda, da se vsem otrokom v času šolanja od doma zagotovi obrok, ne vidim razloga, zakaj tega ne bi podprli. Toliko prostovoljcev je, ki si prizadevamo, da bi otrokom zagotovili čim bolj normalno življenje, potem pa smo priča takšnim nerazumnim odločitvam. Preprosto ne razumem.”

Potrebujete pomoč ali bi pomagali?

Pridružite se lahko Facebook skupini Pomagajmo otrokom do toplega obroka, ki je namenjena tako prostovoljcem, ki so pripravljeni pomagati s pripravo obrokov ali nakupom hrane, kot tudi družinam v stiski.

Družine, ki potrebujejo pomoč, lahko pišejo na topel.obrok@gmail.com. Poiskali bodo prostovoljca, ki lahko v tem kraju pomaga in se dogovorili za dostavo hrane, pri čemer bodo upoštevali želje družine, da bo ostala anonimna in ne bo javno izpostavljena.

Nina Krobat

Ajše Zdovc se spominjamo tudi kot uspešne košarkarice, ki je igrala v Slovenskih Konjicah. Zdaj s svojo družino živi v Kranju, zaposlena pa je v ljubljanskem podjetju z medicinskimi pripomočki.