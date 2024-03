Konjičanka Ajša Sivka v ekipi sveta

Mlado slovensko košarkarsko reprezentantko in članico italijanske evroligaške zasedbe Berretta Famila Schio Ajšo Sivka so izbrali v ekipo sveta vzhajajočih zvezd, ki se bo 13. aprila v Portlandu pomerila proti ameriški zasedbi. Gre za dvoboj najbolj nadarjenih košarkaric in košarkarjev iz ZDA in preostalega sveta (Nike Hoop Summit) – letošnja izvedba bo 25. v zgodovini, šele drugič pa bodo igrala tudi dekleta. Med 24 izbranimi košarkaricami (po 12 jih bo v vsaki ekipi) bo na dvoboju sodelovala torej tudi 18-letna Konjičanka, ki je bila lani najkoristnejša igralka evropskega prvenstva do 18 let, na katerem so Slovenke osvojile zlato medaljo.

»Izjemno vesela sem, da sem se znašla na seznamu vabljenih igralk. Še posebej glede na dejstvo, da je v ekipi zelo malo deklet iz Evrope, saj jih večina že igra oziroma bo igralo v ZDA. Takšna priložnost se ti ne ponudi vsak dan in druženja, treniranja ter tekme z vsemi dekleti se res veselim. Verjamem, da me čaka ena izjemna izkušnja,« je za KZS dejala Ajša Sivka, ki se je ob tem znašla še v izboru za najboljšo mlado igralko letošnje sezone evrolige. V najmočnejšem klubskem tekmovanju je ekipa Berretta Famila Schio letos končala v četrtfinalu, kjer je bila USK Praga boljša z 2:1 v zmagah. (Jure Mernik)

Foto: FIBA