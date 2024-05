Konjičani z obstankom med drugoligaši izpolnili cilj

Do dokončnih odločitev je v zadnjem 30. krogu prišlo v 2. slovenski nogometni ligi. Prvaki, ki so si zagotovili vstopnico za Prvo ligo Telemach, so postali igralci Primorja. Konjiška Dravinja pa si je z zmago 0:2 v Lendavi proti Nafti 1903 zagotovila obstanek med drugoligaši in izpolnila osnovni cilj. Dravinja je v svoji prvi drugoligaški sezoni po dolgih letih v tekmovanju šestnajstih ekip zasedla 11. mesto.

V sezoni 2023/2024 so igralci Dravinje dosegli 9 zmag in 7 remijev, 14 tekem pa so izgubili. Težave so imeli predvsem z realizacijo v napadu. Več o tem, kako minulo sezono ocenjujejo v klubu in kako razmišljajo o prihodnosti, pa v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)