Konjičani vstopili v finale prazničnega decembra

Osrednje dogajanje konjiškega prazničnega decembra, ki bo trajalo vse do zadnjega dneva v letu, se je sinoči začelo s koncertom skupine Tabu. Nastopili so tudi plesalci iz Plesnega društva Step by Step in plesne šole Jay Dance Studio, ognjeni šov je pripravila skupina Arbadakarba.

Po mestu je začel voziti tudi praznični vlak ‘Konjičan’, s katerim se bo na brezplačno krožno pot po središču mesta možno podati še do 30. decembra, od 16. do 20. ure. (Jure Mernik)

1 od 10

Preberite tudi:

Konjičani so pripravljeni na praznični december

https://novice.si/page/konjicani-so-pripravljeni-na-praznicni-december/