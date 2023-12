Konjičani v Innsbrucku spremljali ulivanje novega zvona za nadžupnijsko cerkev sv. Jurija

Na prvi decembrski dan so v avstrijski livarni Grassmayr za konjiško nadžupnijsko cerkev sv. Jurija ulili novi veliki zvon. Dogodek so spremljali številni farani.

Slovesnemu dogodku so prisostvovali številni farani s Konjiškega, saj se je v avstrijsko livarno, kjer zvonove ulivajo že več stoletij, podal cel avtobus faranov, ki so si z zanimanjem ogledali, kako poteka ta postopek.

Pred ulivanjem je konjiški arhidiakon Jože Vogrin opravil blagoslov, delegacija s Konjiškega pa je izlet Innsbruck izkoristila še za kakšen ogled, pevci so sodelovali tudi pri maši. Ob novem zvonu so v omenjeni livarni tudi obnovili starega, oba pa naj bi v domači nadžupnijski cerkvi zadonela ob Jurijevi nedelji (N. K.)