Konjičani so pripravljeni na praznični december

S prižigom prazničnih luči in odprtjem drsališča na Mestnem trgu se bo v četrtek začelo dogajanje v sklopu letošnjega prazničnega decembra v Slovenskih Konjicah. Domačinom in obiskovalcem bodo pot v novo leto 2020 lepšali s številnimi dogodki, ki jih pripravljajo različni organizatorji. Družno so se predstavili na današnji novinarski konferenci, kjer je župan Darko Ratajc predstavil tudi ‘Zrcalo leta 2019’, revijo, ki je namenjena konjiškim občankam in občanom.

Organizacije prazničnega decembra so se Konjičani lotili podobno kot lani. Enak je tudi slogan ‘Srečno pot … v novo leto!’. Vrhunec decembrskega dogajanja bo tradicionalno silvestrovanje na prostem, 31. decembra. Letos ga bodo glasbeno popestrili člani zasedbe Original Pohorci.

Na Centru za kulturne prireditve pa so poskrbeli, da bo zelo pestro že med 26. in 30. decembrom. V ospredje so postavili otroke in družine, ki se bodo med drugim lahko zabavali ob nastopu Tabujev (26. december) ter otroškem silvestrovanju z Damjano Golavšek, dedkom Mrazom, ki bo obdaril vse otroke, in Alyo (30. december). Vmes bodo v Domu kulture zavrteli tudi tri animirane družinske filme. 26. decembra bo še ognjeni šov ‘Arbadakarba’, plesalci Jay Dance Studia pa bodo nastopili tako 26. kot tudi 30. decembra.

Na novinarski konferenci so med ostalimi dogodki izpostavili še nastope učencev konjiške Glasbene šole, ki se bodo v Domu kulture predstavili 16. in 19. decembra. Člani Kulturnega društva Godba na pihala Slovenske Konjice bodo 29. božično-novoletni koncert odigrali 21. in 22. decembra. Plesalci Jay Dance Studia se bodo 15. decembra predstavili na plesnih produkcijah v športni dvorani, kjer bo 22. decembra tudi finale Glasbene zvezde Štajerske, projekta Radia Rogla.

Po mestu bo od 26. do 30. decembra tako kot ob lanski premieri brezplačno vozil praznični vlak konjičan. Svojo krožno pot bo začenjal na parkirišču pri nekdanjem Konusu, vmesne postaje pa bodo: Mestni trg, Stari trg (Pub Tattenbach) in Župnijski dom. (Jure Mernik)