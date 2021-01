Konjičani so nastavili rekorden proračun

Občina Slovenske Konjice bo v proračunu za letos na odhodkovni strani imela približno 18 milijonov evrov. Takšen predlog proračuna za leto 2021 so ob koncu leta 2020 tudi v drugi obravnavi sprejeli konjiški občinski svetniki. Dokument so očitno dobro uskladili, saj je dobil dvajset glasov ‘za’ in le enega ‘proti’. Župan Darko Ratajc je s sodelovanjem lokalne politike zadovoljen: “Potreb v občini in interesov različnih deležnikov je veliko. Mi smo se v zadnjih mesecih veliko pogovarjali z vsemi deležniki in naredili en dober proračun za drugo leto. Proračun je rekorden, saj bo veliko denarja prišlo tudi od države oz. kohezije. Posledično nas čaka tudi kar nekaj velikih projektov,” je po dokončni potrditvi dokumenta za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla pokomentiral župan.

Razvojno naravnan proračun – skoraj polovica ga bo šlo za naložbe, je pozdravila tudi velika večina občinskih svetnikov, ki pa so zavrnili amandma, ki ga je pred drugo obravnavo vložila njihova kolegica Snežana Brumec. Kaj je želela predlagateljica lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

