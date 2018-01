V Slovenskih Konjicah so tudi letos silvestrovali na Mestnem trgu, v ‘zimski vasici’. Potem ko so že zgodaj pripravili silvestrovaje za otroke, so se v poznih večernih urah na prizorišču zbrali še odrasli. Za zabavo je tokrat skrbela skupina Črna mačka. Novemu letu so nazdravili s penino Zlatega griča.

